「ビオトープ（BIOTOP）」が、「ハイク（HYKE）」との別注企画「ハイク フォー ビオトープ（HYKE for BIOTOP）」の新作「HYKE for BIOTOP PERTEX®️ DOWN JACKET EX」を12月13日に発売する。ビオトープの公式オンラインストアのほか、ビオトープの白金台店、大阪店、福岡店、神戸店の4店舗で取り扱う。価格は12万1000円。【画像をもっと見る】新作は、ハイクのインラインでも人気のある「PERTEX®️ DOWN