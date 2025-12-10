タレントの藤田ニコル（27）が11日、第1子を妊娠したことを発表した。夫で俳優の稲葉友（32）と直筆の連名で、それぞれのインスタグラムで報告。「このたび、新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます。新たな家族が増える喜びとともに、無事に生まれてきてくれることを願う日々です」と喜びを伝えた。2人は約3年間の交際を経て、23年8月4日に結婚したことを発表。当時「一粒万倍日」と「天赦日」、「大安」が重