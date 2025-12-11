「メゾン ミハラヤスヒロ（Maison MIHARA YASUHIRO）」が、福岡の老舗・千鳥屋の銘菓チロリアンとコラボレーションした「でかチロリアン」を12月13日に発売する。メゾン ミハラヤスヒロの旗艦店である神宮前ビルディング、大阪店、Maison (MY) Labo.で数量限定で取り扱う。【画像をもっと見る】同コラボは、デザイナー三原康裕の「夢の大きなチロリアンをつくりたい」という想いから誕生。通常のチロリアンを約15倍にスケール