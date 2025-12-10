サトノレーヴ（牡6＝堀）は初コンビのムーアを背に芝コース単走。力強い脚さばきで、一気に駆け抜けた。タイムは4F51秒4〜ラスト2F23秒4。ムーアは「バランス、動き、リズム全てについてスムーズでいい感じだったし、行きっぷりも良かった。香港も3回目で環境によく慣れているということで、全体的に満足できる調教内容でした」とコメントした。