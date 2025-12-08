■モイ 351円(+51円、+17.0％) 一時ストップ高 モイ [東証Ｇ]が3日続急騰、一時ストップ高となった。年初来高値を連日更新した。10日の取引終了後、26年1月期第3四半期累計（2-10月）の単独決算の発表にあわせて、通期業績予想を修正した。経常利益予想を前回予想の1億2900万円から3億7300万円（前期比45.8％増）に引き上げた。経常利益は減益予想から一転、前期の過去最高益を更新する見通しとなっており、業況を評価