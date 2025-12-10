◇カーリングミラノ・コルティナ五輪最終予選男子の1次リーグ最終戦で日本のSC軽井沢クは中国を9―6で破り、5勝2敗の3位でPO進出を決めた。41歳のスキップ山口は「今までやってきたことを心の底から信じてプレーができた。苦しんだからこそ、つかめるものがあると思う」と笑みを浮かべた。1枠目を懸けたPOでは2位米国が1位中国に9―4で勝ち、五輪出場権を得た。日本は11日午後3時（日本時間12日午前8時）から、中国と最後