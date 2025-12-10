札幌市で下水道料金の値上げが決まりました。およそ３０年ぶりの料金引き上げに、家計への影響は避けられそうにありません。札幌市豊平区のクリーニング店です。（浅井クリーニング店浅井照延さん）「品物が多い時は水も多くしますしね。いま入れた量はこのくらい」こちらの店で２か月に１度支払う下水道料金は４０００円あまり。物価高騰で経費もかさみ、暖房や電気をできるだけ使わず、日々節約に努めています。