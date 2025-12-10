アーバンシック（牡4＝武井）は芝コースへ。大きく前に置いたエンブロイダリーを見る形での単走。素軽い脚さばきで6F78秒2〜ラスト2F22秒3の好時計を叩き出した。武井師は「（鞍上が）アクションをしないと一定した走りだが、“行け”となったら2歩目から反応できた。今年の中では一番状態がいいと思う」と評価。3番枠については「4〜6のどれかを当てようと思っていたので、少しズレたけどいいかな」と笑顔だった。