◇カーリングミラノ・コルティナ五輪最終予選第6日日本6-5ノルウェー（2025年12月10日カナダ・ケロウナ）女子のプレーオフが行われ、日本代表のフォルティウスが6―5でノルウェーを下し、ミラノ・コルティナ五輪出場を決めた。フォルティウスの近江谷と小野寺は2度目の五輪出場を決めた。36歳のリード近江谷は「チーム青森」のメンバーだった10年バンクーバー大会以来16年ぶりで「今もカーリングができていることが