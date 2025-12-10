ここが引退戦のソウルラッシュ（牡7＝池江）は悔いのない仕上げだ。残り6Fの表示板より前からスピードを上げ始め、道中はリラックスしてクリア。直線は強めに追われ、6F79秒3〜ラスト2F22秒6で“現役最後”の最終追いを終えた。池江師は「栗東にいる時と変わりなく非常にいい状態です。反応が良かったし、息の入りも良かったと聞いています。（11番枠については）悪くないなと感じたんですが、ヴォイッジバブルが12番を引いた