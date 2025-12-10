▼ベラジオオペラ（上村師）5番枠はこの馬に縁があって、大阪杯を勝った時も5番ですし、並びもいいんじゃないかなと思います。この並びならロマンチックウォリアーを見ながら抑え込むこともできる。▼ローシャムパーク（田中博師）昔だと少しネガティブなイメージもあったけど、今は操縦性も高いし、ちょうどいい枠かなと思う。