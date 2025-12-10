冬のトレセンにサクラサクの吉報が届いた。JRAは11日、26年度調教師免許試験（新規）の合格者4人を発表。現役騎手は和田竜二（48）、藤岡佑介（39）と栗東の2人が難関を突破した。美浦は古賀大生助手（35＝松山）、三樹祐輔助手（41＝矢野）が合格し、トレーナーの道へ。それぞれ新たな一歩を踏み出す。2度目の受験でサクラサク。騎手デビュー22年目の藤岡は「今年に懸ける思いは強かったです。1次試験の時は手が震えて書けな