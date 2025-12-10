俳優の上白石萌音（２７）が１１日、東京・日比谷シアタークリエで、１２日開幕のミュージカル「ダディ・ロング・レッグズ」（来年１月２日まで）の公開稽古を行った。ヒロインのジルーシャ役を俳優の坂本真綾（４５）とＷキャストで演じる。劇中に登場する手紙にちなみ、坂本は「萌音ちゃんと交換日記を始めた」と最近書いた手紙の相手を発表。上白石が「それを読むのが日々の楽しみで」と付け足すと、主人公・ジャーヴィス役