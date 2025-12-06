巨人にＦＡで加入した松本剛外野手（３２）が１１日、ジャイアンツ球場で３度目の自主練習を行った。ティー打撃ではスマートフォンを使用して、スイング軌道を確認。「今は手の感覚をなるべくなくす感じ。打球はあまり気にしていない」と微調整を繰り返した。２２年には打率３割４分７厘でパ・リーグ首位打者に。卓越したバットコントロールで、詰まりながらもヒットゾーンへ打球を飛ばすこともできる。現在の感覚は「まだあま