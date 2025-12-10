JRAが新規調教師免許試験の結果を発表日本中央競馬会（JRA）は11日、2026年度の新規調教師免許試験の結果を発表し、和田竜二騎手、藤岡佑介騎手が合格した。ともにJRA通算1000勝を超える名手の転身に、ネットでは祝福や惜別のコメントが殺到した。48歳の和田は1996年にデビュー。テイエムオペラオーとのコンビでGI・7勝を挙げ、2018年の宝塚記念はミッキーロケットで制した。11日現在でJRA通算1531勝としている。藤岡は2004