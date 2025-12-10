元「アイドリング！！！」のメンバーでＪＪ専属モデルとしても活躍した大川藍が、スタイル抜群の最新ショットを披露した。１２日までに自身のインスタグラムを更新し「何億年ぶりのニーハイ。厚底も可愛すぎる。ぎゃう」と投稿。膝上２０センチはありそうな超ミニのデニムスカートに厚底ニーハイブーツを合せてみせた。大川は２００９年３月、１５歳の時に「アイドリング！！！」の３期生オーディションに合格し、兵庫から上