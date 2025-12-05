重賞勝ち馬が皆無。風雲急を告げる阪神JFに最大の惑星が滑り込んだ。13分の7の抽選をクリアし、巨漢馬ギャラボーグがスタンバイ。強運を追い風に、陣営の鼻息は荒い。山本助手は吉報を素直に喜んだ。「良かった。馬は今朝もリラックスして、いい雰囲気。頑張ってほしいね」デビュー戦こそオルネーロの後塵（こうじん）を拝したが2戦目が強い。9Fのスローペースに能力を持て余しながらマテンロウゲイルの猛追を首差で振り切