JRAは11日、阪神JF出走馬の調教後馬体重を発表した。連勝中のアランカールは前走比2キロ減の436キロ。数字はほとんど変わらないが見た目にボリュームがあって、いい雰囲気。当日の体重に注目したい。最も増減が大きかったのはアルテミスS3着タイセイボーグで18キロ増。中6週、間隔を空けた効果で体が充実したと判断したい。