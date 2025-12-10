西武の西口監督が、さらなる戦力補強として助っ人の長距離砲獲得に動いていると明かした。「中距離じゃなく長距離タイプの打者。ぶりぶり振り回す選手を探してもらっている」。DeNAから桑原、日本ハムから石井をFA獲得。台湾代表の4番・林安可（リン・アンコー）も加わるが、課題の打力アップを貪欲に目指す。また、先発を託せる外国人投手の調査も進めているとした。