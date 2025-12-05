【競馬人生劇場・平松さとし】今週末、阪神競馬場で阪神ジュベナイルフィリーズ（G1、以下、阪神JF）が行われる。翌年の牝馬クラシック戦線を占う意味でも重要なこのレースを、17年に制したのがラッキーライラック（栗東・松永幹夫厩舎）。騎乗していたのは石橋脩騎手だった。「新馬戦の時は、オルフェーヴルの子に乗るのが僕自身、初めてだったので、勝手に“ヤンチャ”なイメージを持っていたのですが、実際には凄くどっしり