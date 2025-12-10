ロッテでは新入団選手発表会が都内で行われ、ドラフト1位の最速158キロ右腕・石垣元（健大高崎）が“日本人最速”を宣言した。「どんな選手になってビックリさせたいか」をボードに書いて行った自己紹介で「日本人で170キロを出した人はいないので、自分が投げて日本中をビックリさせたい。5年以内には出したい」と意気込み。同席したサブロー新監督は「僕としてはこの10人全員が数年後、1軍のレギュラーとしてエースとして