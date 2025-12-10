俳優の上川隆也が11日、東京・明治座で主演舞台「忠臣蔵」（12〜28日）の公開稽古を行った。大石内蔵助役で「今は緊張と高揚感に包まれています。キャスト全員で一丸となっています」と抱負。敵役の吉良上野介は高橋克典（60）が演じる。「他のキャストは一枚岩ですが、僕は死んでしまいますので和気あいあいとしていません」とぼやいてみせた。「稽古中も殺してやろうとずっと言われてきましたよ。とんでもない役ですよね」