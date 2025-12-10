日本ハムからFA加入した松本剛が川崎市のジャイアンツ球場で自主トレ。周囲からは報道陣の多さを聞かされていたというが、打撃練習中に10人以上の報道陣から熱視線を受け「めっちゃ気になります。オフシーズンだけれど凄いなと。新鮮。慣れないと」と笑った。また日本ハム時代の同僚で、今季現役を引退した中田翔氏からは「頑張れよ」とエールを送られたと明かした。