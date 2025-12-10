【バンコク共同】タイメディアは11日、アヌティン首相が下院解散の意向を固めたと一斉に報じた。閣外協力の関係にあった野党と憲法改正を巡って決裂し、解散に追い込まれた可能性がある。カンボジアと国境地帯で衝突が続いており、情勢は不透明感を増した。アヌティン氏は11日夜、フェイスブックに「権力を国民に返還する」と投稿した。7日から続くカンボジアとの衝突再燃を巡っては、トランプ米大統領が両国の首脳らと電話会