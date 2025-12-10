宝塚記念覇者メイショウタバル（牡4＝石橋）はCWコースで6F80秒6〜1F11秒9。ヤブサメ（4歳オープン）の内から2馬身先着した。石橋師は「今朝は馬なりの指示。以前ほど力むことなく、いつも通りの動き」と合格点を与えた。前走の天皇賞・秋は13番枠からハナを切って0秒2差6着。「あれだけペース（5F通過62秒0）を落とせたのはびっくりした。瞬発力勝負になると分が悪いけど先を見据えて、いい内容だった」と春秋グランプリ連覇