阪神と西宮市が１１日、西宮市役所で「中学校部活動地域展開に対する支援活動」について、共同で記者会見を開いた。同市教育委員会と連携して２６年度から、中学軟式野球クラブ活動を支援することを発表。嶌村聡専務取締役球団本部長兼野球振興室長（５８）は「西宮の地で誕生し育てられて今がある。恩返しがしたい」と語った。市と連携協定を結び、中学野球を支援するのは過去、１２球団でも他に例を見ない活動。球界随一の人気