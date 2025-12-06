7日に石川県内で野球教室を開催した佐々木朗希と高野脩汰(C)Getty Images、産経新聞社ロッテで今季37試合登板した高野脩汰が、12月12日までに自身のインスタグラムを更新。昨季までのチームメートだったドジャースの佐々木朗希と、7日に石川・能登半島の珠洲市で野球教室を開催したことを報告した。【写真】石川名物カニを模した手袋をはめて笑顔の佐々木朗希＆高野脩汰を見る27歳の高野は2ショットを含め、佐々木の写真を6枚