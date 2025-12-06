Ｊリーグは１１日、横浜アリーナで年間表彰式「Ｊリーグ・アウォーズ」を開催し、鹿島の９年ぶり９度目のＪ１優勝に貢献したＧＫ早川友基（２６）が最優秀選手賞（ＭＶＰ）に初めて輝いた。ＧＫの受賞は２０１０年の楢崎正剛（名古屋）以来、１５年ぶり２人目。鹿島の選手としては０９年の小笠原満男以来、４人目。ベストイレブンには鹿島から早川とＤＦ植田直通（３１）、２１ゴールで得点王になったＦＷレオセアラ（３０）の最