日本サッカー協会は１１日、２０２７年に開催されるＵ−２０Ｗ杯（アゼルバイジャン・ウズベキスタン共催）を目指すＵ−２０日本代表の新監督に、今季まで湘南を指揮した山口智氏（４７）が就任すると発表した。同氏は「覚悟を持って取り組んでいきたい」などとコメントした。理事会後、都内で取材に応じた山本昌邦ナショナルチームダイレクター兼技術委員長は、山口氏が２１年途中から率いた湘南で日本代表ＦＷ町野修斗（ボル