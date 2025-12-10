今季パ・リーグを制したソフトバンク・小久保裕紀監督（54）へのインタビュー「小久保裕紀監督独占告白〜あの喪失感から1年…日本一の誓いを実現した2025〜」が、フジテレビの動画配信サービス「FOD」で13日から配信される。小久保監督は就任1年目の昨季、チームをいきなりリーグ優勝に導いた。CSも勝ち抜いて日本シリーズに臨んだが、DeNAの前に2連勝から4連敗。日本一の座を逃した。インタビューは昨年の日本シリーズ敗