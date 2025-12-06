「ゴルフ・のじぎくオープン・最終日」(１１日、ＡＢＣＧＣ＝パー７２)安田祐香（２４）＝ＮＥＣ＝が、通算７アンダーで並んだ中山三奈（３５）＝東広野ＧＣ＝と６ホールに及ぶプレーオフを制し、大会初の２連覇を果たした（大会２勝は過去に奥田靖己が達成）。ベストアマチュアには、通算３アンダー（ハンディキャップ９）の成田美知が輝いた。“憧れの先輩”に強さを見せつけた。中山と３打差でスタートした安田は、前半で