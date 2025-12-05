巨人・丸佳浩外野手（３６）が、契約更改で現在の３軍制度や、育成から１軍の主力に成長するケースが少ないことに関し球団に意見を伝えた。成功例として名前を挙げたソフトバンクから育成契約で加入した川原田純平内野手（２３）は、古巣の育成環境を「入れ替わりが激しい」と振り返り、強い競争心が養われた背景を証言。育成の底上げという巨人の課題について、ファーム担当の小島記者が読み解いた。過酷な競争を味わってきた