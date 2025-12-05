阪神の早川太貴投手（２５）が１１日、第１勢力の兵庫県人会に負けない北海道民会の結成に意欲を示した。今季までは江別市出身の自身を含め、門別と茨木の３人。新たに日本ハムからトレード移籍の伏見と、ドラフト５位の能登（オイシックス）が加わり、第２勢力となる。「北海道出身が増えるというのは、すごいやりやすくもなると思う。一緒に頑張ろうというグループにもなる」特に捕手の伏見とは“道産子バッテリー”を組む