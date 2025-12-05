阪神の石井大智投手（２８）が１１日、来年１月４日放送のＡＢＣラジオ「ぺこぱのまるスポ」の収録に臨み、意外な息抜き法を明かした。球場への移動中には車内でラジオを聴くというが、それ以上に熱中しているのが競馬。まだ約１年の競馬歴だが、魅力に気づいてしまった。予想は追い切り映像を参考に、データを確認。ゲスト来場予定の１４日のＧ１・阪神ＪＦは、すでに本命馬が決まっているという。今はＴＢＳの日曜劇場「ロイ