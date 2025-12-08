オリックス・平野佳寿投手（４１）が１１日、大阪市内の球団施設で契約更改に臨み、今季年俸１億６５００万円から減額制限を超える１億１０００万円ダウンの５５００万円でサイン。投手コーチ兼任となる来季を“ラストチャンス”と位置づけ巻き返しを誓った。（金額は推定）穏やかな口調で振り返った。「チームに貢献できなかった。いいシーズンじゃなかった」。今年は４月３日・ロッテ戦でＮＰＢ通算２５０セーブを達成。ただ