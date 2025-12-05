ロッテは１１日、東京都新宿区のロッテ本社で新人選手発表会を行い、ドラフトで指名した１０選手を紹介した。ドラフト１位の石垣元気投手（１８）＝健大高崎＝は目標を１７０キロに設定。５年以内に達成したいとし、世界最速クラスの剛速球で球界を仰天させることを誓った。発売４０周年を迎えた「ビックリマンチョコ」にあやかって、「どんな選手になってビックリさせたいか」という質問コーナー。石垣元はボードに「１７０キ