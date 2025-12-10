▼エコロアゼル坂路4F52秒9〜1F12秒6（清水亮助手）先週しっかり攻めているので今朝はサラッと。この馬なりに動きは良かった。ゲートを五分に出て、自分の形で運べれば。▼キャンディドライヴ坂路3F35秒0〜1F11秒8（小野望師）心身のバランスが取れて、安定して高いパフォーマンス。▼ジャスパーゴールド坂路4F52秒9〜1F12秒9（清水亮助手）単走でテンションを上げないように調整。スイッチが入り過ぎることなく、いい追い切