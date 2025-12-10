阪神の近本光司外野手（３１）が１１日、兵庫県加東市にある母校・社高校に７年ぶりに凱旋（がいせん）し、トークショーを行った。近本が在籍時に野球部監督を務めていた橋本智稔校長（５７）は、来季最多安打のタイトルを期待。近本も、加東市のファンのためにも試合に出て、活躍し続けることを意気込んだ。近本が校内に現れると、あちこちで黄色い声援が飛び交った。ドラフト指名直後に楽天・辰己とトークショーを行って以来