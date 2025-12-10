阪神・津田淳哉投手（24）が11日、大阪府堺市内で関西テレビの年末特番「アスリート×芸能人ガチバトルSP」（12月31日午後4時〜5時45分、関西ローカル）の収録に参加し、9日に71歳で亡くなった大経大時代の恩師・高代延博さんをしのんだ。4年時にエースと監督として共闘。薫陶を受けた師匠の墓前へ、来季こそプロ初勝利のウイニングボールをささげることを誓った。津田が高代さんと最後に会ったのは、今月上旬だった。「体の具