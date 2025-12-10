オリックスは１１日、新外国人選手としてボブ・シーモア内野手（２７）＝前レイズ＝の獲得を発表した。単年契約で年俸は推定１億５０００円、背番号は「４５」。シーモアは右投げ左打ちで長打力が持ち味。今年はレイズ傘下３Ａで１０５試合に出場し、打率・２６３、３０本塁打、８７打点。今季はメジャーデビューも果たし、２６試合で打率・２０５、１本塁打、５打点だった。福良ＧＭは「長打力が魅力の選手」と期待を寄せた。