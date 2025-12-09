「カーリング女子・ミラノ・コルティナ五輪世界最終予選、日本６−５ノルウェー」（１０日、ケロウナ）男女の決定戦が行われ、女子のプレーオフ（ＰＯ）で１次リーグ２位通過の日本のフォルティウスは、１位通過のノルウェーを６−５で撃破し、悲願の五輪出場権を獲得した。日本女子としては種目が初採用された１９９８年長野五輪から８大会連続となった。男子の１次リーグ最終戦は日本のＳＣ軽井沢クが中国を９−６で破り、５