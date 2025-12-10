阪神ドラフト1位・立石正広内野手（22＝創価大）が11日、東京都八王子市の創価大グラウンドで、練習を公開した。今オフは基本的に午前6時から練習を開始し、外部トレーニング施設なども利用しながら午後5時頃まで練習に明け暮れる毎日を過ごしていることを明かした期待の大型スラッガー。移動時間を活用した“イメージトレーニング”も含め1日約11時間をトレーニングに費やし、プロ1年目となる来季へ向けた準備を着々と進める。