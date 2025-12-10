北海道鶴居村では、景観やタンチョウの生息地の保全を目的として、村内の民有地を購入する費用を盛り込んだ一般会計補正予算案が村議会で可決されました。鶴居村議会は１２月１１日朝、村内の土地購入費１５０万円を盛り込んだ一般会計補正予算案を全会一致で可決しました。（鶴居村大石正行村長）「先人が大変苦労されて今日までタンチョウの保護・保全活動に取り組んできたものを次の時代にも引き継いでいかなければならない」