新潟県出雲崎町で12月10日、地元の小学生が自分たちで育てたコメを使ったおにぎりを販売しました。 【児童】「苦みがないからおいしい。売れると思う」出雲崎町で地元の児童が太鼓判を押していたのは、自分たちで作ったコメを使ったおにぎりです。これまで地元の食や産業に触れる授業の一環で稲作に取り組んできた児童たち。さらに加工や販売までの流れを学ぼうと、今回、道の駅の協力を得て地域の伝統食であるサザエの炊き込みご