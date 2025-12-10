新潟県議会の厚生環境委員会で、県病院局は国の補正予算による医療機関への支援を活用し、県立病院の運転資金にあたる内部留保資金の今年度末の枯渇は回避できるとの見通しを示しました。 12月11日の県議会厚生環境委員会。県病院局が県立病院の経営改革の取り組み状況を説明しました。今年度の決算見込みは38億円の赤字で、これまで今年度末にも運転資金にあたる内部留保資金が枯渇するとの見通しが示されていましたが…【県病院