アメリカのウォルト・ディズニーは、チャットGPTを手掛けるオープンAIに10億ドルを出資し、資本提携すると発表しました。オープンAIの動画生成アプリで、ディズニーのキャラクターが使えるようになります。11日、ディズニーとオープンAIが発表したもので、ディズニーはオープンAIに10億ドル、日本円でおよそ1550億円を出資します。また、3年間のライセンス契約も結び、今後、ミッキーマウスなど200以上のキャラクターがオープンAI