巨人・井上温大投手と山瀬慎之助捕手の同期コンビが１１日、アパホテル＆リゾート〈東京ベイ潮見〉でトークショーを開催。約１２０人のファンが集まった。山瀬が２軍時代の井上を「打たれると『俺はもうダメだ…新しい球種を投げないと』と言っていた」と暴露。井上も「その時はまた別の人間に相談した。肯定されるとノリノリになるので」と応戦。仲の良さを感じさせるトークでファンを楽しませた。