俳優の川口春奈と安住紳一郎アナウンサーが、12月30日にTBSで生放送される『第67回輝く! 日本レコード大賞』(17:30〜22:00)で司会を務めることが決定し、このほど同局で行われた取材会に出席した。川口は3年連続3回目、安住アナは14年連続14回目の司会となる。『第67回輝く! 日本レコード大賞』取材会に出席した安住紳一郎アナウンサーと川口春奈川口は「3年連続で安住さんとまた『レコード大賞』の司会を務めさせていただけること