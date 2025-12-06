巨人の泉口友汰内野手（２６）が１１日、出身の和歌山・御坊市役所を表敬訪問し「シティプロモーション大使」への就任を打診された。三浦源吾市長（６６）から「御坊市の誇り」と熱烈オファーを受け、前向きに返答した。プロ２年目。ベストナインとゴールデン・グラブ賞のダブル受賞でブレイクした男が、さらなる活躍で愛する故郷の魅力を発信することを誓った。２５年阿部巨人の出世頭・泉口に、故郷の「顔」として白羽の矢が