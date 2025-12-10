2026年3月31日、聖地ウェンブリー・スタジアムで日本代表がイングランド代表と対戦する。「ウェンブリー」「日本」「イングランド」で思い出すのが、1995年に開催されたアンブロカップだ。ホスト国のイングランドに加え、ブラジル、スウェーデン、日本が参加した国際トーナメントで、その初戦で日本はウェンブリーでイングランドと戦った。試合は48分にイングランドがダレン・アンダートンのゴールで先制。対する日本も負け